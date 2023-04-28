AKP'li Kurtulmuş seçimleri Hz. Muhammed’in savaşına benzetti. Din istismarı son sürat devam ediyor

AKP dini bu kez de seçimlerle bağdaştırıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “4 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” demesi üzerine bu sefer de AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da seçimleri İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed’in gerçekleştirdiği Uhud Savaşı’na benzettiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Sultangazi İlçe Teşkilatı’na yaptığı ziyarette konuşan Numan Kurtulmuş, “Sandıklar açıldığında ifade ettiğim gibi üçüncü aşama, nihai sonuçlar elde edilinceye kadar, il seçim kurullarındaki seçim sonuçları ilan edilinceye kadar, hiçbir arkadaşımız vazifesinden vazgeçmeyecek. Tabiri caizse, hiç kimse Uhud’taki dağını terk etmeyecek” dedi.