AKP'li meclis üyeleri vatandaşlara saldırdı. Başakşehir Belediyesi’nde skandal olay

Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda onay verilen Başakşehir Belediyesi'ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıya katılım gösteren vatandaşlara AKP'li meclis üyeleri saldırdı.

"AKP'Lİ MECLİS ÜYELERE KARARA TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLARA SALDIRDI"

Şahintepe Halk Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, "Halkın katılımına açık olan toplantıda Başakşehir Belediyesi AKP’li meclis üyeleri, oturum sonunda karara tepki gösteren komşularımıza saldırdı.

Önce halkı provoke edip sonra küfür ve hakaretler savuran başta Ahmet Melik ve diğer AKP’li meclis üyelerinin saldırısına arkadaşlarımız tepki gösterdi. Yaşananları kayıt altına alan arkadaşımız merdivenlerden itilerek yaşananları kayıt altına alması engellenmek istendi" ifadelerine yer verildi.

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,”Başakşehir Belediyesi’ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıda, AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve AKP’li meclis üyeleri ŞAHİNTEPELİ VATANDAŞLARA SALDIRDI” ifadeleri kullanıldı.