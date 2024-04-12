AKP’li Metiner iktidar medyasını hedef aldı. 'Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış'

Yerel seçim sonrası AKP’ye eleştirilen yapan AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner bu sefer de iktidar medyasını hedef aldı. Metiner, iktidar medyasının tek sesli ve tek renkli olduğunu belirterek, “Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış” dedi.

Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yeni bir medya düzeni oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Eleştiriye kapalı her düşünce ve her hareket zamanla kendi statükosunu ve o statükodan beslenen yandaşlarını üretip donuklaşır ve bağnazlaşır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner’in yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış.

Kendini sadece tek bir partinin gözü kör bir aparatına dönüştüren medya gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan insanlara bile kapılarını kapatabiliyor.

Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın kör bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi bence acilen giderilmesi gereken bir sorundur.

Bu tarz yandaş medya anlayışı bilinsin ki adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç devşirmek isteyen yalakalar üretiyor.

Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart.

Yanında olmak ile kör bir yandaşlık birbirine karıştırılmaması gereken iki ayrı olgudur.

Tarafsızlık iddiası kocaman bir yalan. Kör bir yandaşlık ise safi zarar. Taraf tutmak, diğer tarafların sesini susturmak veya diğer seslerin duyulmasını engellemek anlamına gelmez.

Yeni medya düzeninin çok sesli ve özgürlükçü olması, tutulan tarafa veya savunulan fikre asıl itibar ve güç katacağına yürekten inanıyorum. Yeter ki seviye ve saygı ön koşul olarak benimsensin.

Eleştiriye kapalı her düşünce ve her hareket zamanla kendi statükosunu ve o statükodan beslenen yandaşlarını üretip donuklaşır ve bağnazlaşır.

Medya düzeninin kendini tarafgirlik adına eleştiriye kapatması; evvela kendini inkar, saniyen tarafgirlik yaptığı harekete zarar.

HAMİŞ

Medya düzenine dair söylediklerim, olmasını arzuladığım yeni medya düzenine ilişkin kanaatlerimden ibarettir. Kimseyi suçlamaya dönük değildir."