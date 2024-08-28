AKP'li Mücahit Birinci Arap turistlere isyan etti. Dünya tersine mi döndü?

AKP’li Mücahit Birinci’nin X sosyal medya hesabından yaptığı çıkış sosyal medya kullanıcıları arasında kafa karışıklığına neden oldu. Bir süre Rize’de kalan Birinci kentteki Arap turistleri gözlemlediğini ve gözlem sonucundaki çıkarımlarını hesabından paylaştı.

Birinci, Rize’deki Arap turistlerin birçoğunun çevre temizliği konusunda fikirlerinin olmadıklarını ve yaylalarda dahi çöplerini doğada bıraktıklarını, birçoğunun çok kötü araç kullandıklarını ve genelde yaylalardaki turlar için minibüs kiraladıklarını ifade etti. Bununla beraber arap turistlerden sinyal beklenilmemesi gerektiğini belirtti.

Çoğunda çevre iletişiminin de olmadığını ve toplumsal alanda dışa kapalı kabile gibi gezdiklerini aktaran Birinci, Arap turistlerin kültür tanıma noktasındaki girişimlere de son derece mesafeli olduklarını aktardı.

Mücahit Birinci’nin madde madde isyanı sonrasında sosyal medya kullanıcıları Mücahit Birinci’nin çıkışlarına “Hayırdır dünya tersine mi dönüyor?” yorumunda bulundu.

İşte AKP'li Birinci'nin gündem olan Arap turist çıkışı: