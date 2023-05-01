AKP’li Ömer Çelik: Bunlar amacı Erdoğan’ı ve AKP’yi göndermek. AKP ‘büyük oyunu’ gördü

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin 'büyük planını' deşifre etti. Çelik, , "Bunların amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ak Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek” şeklinde konuştu

AKP’li Ömer Çelik: Bunlar amacı Erdoğan’ı ve AKP’yi göndermek. AKP ‘büyük oyunu’ gördü

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin de dahil olduğu Cumhur İttifakı’nın karşısında bir yapı ve oluşumun olduğunu söyleyerek, "Bunların amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ak Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek” dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelen Çelik, terör örgütlerinin her gün, "Bizim amacımız Erdoğan'ın iktidardan gitmesidir" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıklarını ilan ettiğini savunarak, bunlara karşı en güzel cevabı milletin vereceğini söyledi.

Seçimlere kısa süre kaldığını ve her bir oyun önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir oy, ülkenin kaderini değiştirir. Bir oy, Cumhurbaşkanı'mızın karşısında Türkiye'yi tehdit edenlere en güçlü cevabı verir. Bir oy, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, dirliğine destek anlamına gelir. Bir oy, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak demektir. 14'üne kadar durmayacağız, yorulmayacağız, her yere ulaşacağız. 14'ünde Recep Tayyip Erdoğan, AKP, Cumhur İttifakı diyeceğiz."

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