AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime HSK’dan disiplin cezası

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’de olduğu dönemde belediyeden milyonlarca lira ‘burs’ alarak Amerika’da öğrenim gören AKP’li Ravza Kavakçı Kan’ın istediği kararı vermeyen hakim Mahmut Erdemli hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı.

İSTEDİĞİ KARAR ÇIKMAYINCA ŞİKAYET ETTİ

Ravza Kavakçı Kan’ın, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla bir vatandaşa açtığı davada hakim, delil yetersizliği nedeniyle sanığın beraatine karar vermişti.

Kararın ardından istediği sonucu alamayan Ravza Kavakçı Kan, kararı veren hakim Mahmut Erdemli’yi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etmiş, şikayetin ardından HSK hakim hakkında soruşturma başlatmıştı.

MÜFETTİŞİN "CEZAYA GEREK YOK" DEMESİNE RAĞMEN...

Soruşturmanın ardından hakim Mahmut Erdemli hakkında müfettişin “Cezaya gerek yok” demesine rağmen disiplin cezası verildi.

Kararın ardından Barolar Birliğine yazılı bir dilekçeyle başvuran hakim Mahmut Erdemli, soruşturmayı yapan adalet müfettişinin “Cezaya gerek olmadığı” yönündeki tavsiyesine rağmen kendisine disiplin cezası uygulandığını belirtirken, “Önem derecesi son derece düşük rutin olarak açılan böyle bir davada dahi hakimin yargısal yetkisine disiplin yöntemiyle müdahale, tüm ülkenin demokrasi ve yargı bağımsızlığına yönelik bir meselesidir.” ifadelerini kullandı.

Mahmut Erdemli, hakkında çıkan karara ilişkin Barolar Birliğine yaptığı başvuruda şu ifadeleri kullandı:

“Disiplin soruşturmasının konusu hakaret suçunun ispatlanmadığı gerekçesiyle beraat kararının verilmiş olmasıdır. Disiplin cezası, benzer davalarda başka mahkemelerce mahkûmiyet kararı verilmesine rağmen tarafımca delillerin beraat yönünde yorumlanmasının tarafsızlığımı ispatladığı sonucuna varılmıştır. Soruşturma sırasında, davaya ilişkin delilleri değerlendirme yöntemim dışında, tarafsız olmadığıma yönelik başka delile rastlanmamış, zaten bu konuda başka delillerin varlığı da iddia edilmemiştir. Adalet müfettişi raporunda yaptığı araştırmalarda bunu teyit etmiş, ceza verilmesine yer olmadığı kararı önermiştir.

Emekliliği bir kaç yıl önce dolan, verilen ceza mali haklarını etkilemeyecek bir hâkimim. Ancak, önem derecesi son derece düşük rutin olarak açılan böyle bir davada dahi hâkimin yargısal yetkisine disiplin yöntemiyle müdahale, tüm ülkenin demokrasi ve yargı bağımsızlığına yönelik bir meselesidir.

Yukarıda belirttiğim hususları Sayın Barolar Birliği'nin kendisi açısından yapması gereken bir eylem ve işlem bulunup bulunmadığı yönünden takdirlerine sunarım.”