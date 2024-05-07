Manisa'da can pazar. Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Kaynak: DHA
Manisa'da can pazar. Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Üst katta kalanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. 2,'si çocuk 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan sokaktaki yangın sırasında üçüncü katta kalanlar zor anlar yaşadı. Yangın Kübra Kaplan'a ait dairenin mutfak bölümünde çıktı. Alevler kısa sürede büyükdü. Yangın üst kata sıçrarken, binayı terk edemeyenler korkulu dakikalar yaşadı.

Olay yerine kısa sürede yetişen İtfaiye ekipleri, Üst katta mahsur kalanlara merdivenle ulaştı. Mahsur kalan ikisi çocuk 5 kişi itfaiye merdivenine alınarak, kurtarıldı.

Yoğun dumandan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Alevler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, her iki dairede de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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