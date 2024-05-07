AKP'li Hadi Özışık'tan AKP Ankara İl Başkanı'na yaylım ateşi. 'Senin yakanı bırakmayacağım'

AKP, 2024 Yerel Seçimlerinden ağır bir yenilgiye çıktı. Elindeki çok sayıda belediyeyi çeşitli partilere kaybeden AKP, kuruluşundan bu yana katıldığı bir seçimden ilk kez ikinci olarak çıktı.

Yenilginin ardından iktidar cephesinde seçim yenilgisinin nedeni üzerine tartışmalar devam ediyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hadi Özışık geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da CHP'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a 30 puan fark atmasının suçlusu olarak AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı göstermişti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’YA SESLENDİ

Hadi Özışık bir kez daha AKP’li Özcan’a yüklenirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.

Özışık, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’a ağır sözlerle yüklendi.

Hakan Han Özcan’a “Senin yakanı bırakmayacağım” diyen Özışık 30 puan farkla kaybedilen seçimleri hatırlatarak, “Hala caka satıyorsun, koruma ordusuyla, çakarlı araçlarla geziyorsun” sözleriyle yüklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen Özışık, çakarlı araçla gezmesine atıfta bulunarak “Bu adam hangi acil işe yetişiyor?” sorusunu sordu. Özışık, Özcan’ı kimsenin ciddiye almadığını söylerken hala il başkanlığı görevini yürütmesine de tepki gösterdi.

ANKARA 2024 SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri de Ankara’da yaşandı. 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş’ın yaklaşık yüzde 4 oy farkla kazandığı Ankara’da 2024 yılında ise CHP neredeyse AKP’yi ikiye katladı.

Mevcut belediye başkanı ve 2024 seçimlerinde CHP’nin adayı olan Mansur Yavaş yüzde 60.44 oy alırken, dönemin Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise yüzde 31.68 oy oranına ulaşabilmişti.

Bunun yanında çok sayıda ilçe belediyesini de kazanan CHP, 2019 yılının aksine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de sayısal çoğunluğu kazanmıştı.