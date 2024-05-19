AKP’li Şamil Tayyar’dan ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddiası: Mafya devlete operasyon çekiyor

AKP eski Milletvekili ve eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası yaşananları değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, ‘M7’ ve ‘Ü5’ kod adıyla dosyada iki ayrı gizli tanık olduğuna dikkat çekerek, “İddianamenin ve gizli tanık ifadelerinin hiçbir yerinde tek bir siyasinin adı da iması da yok” dedi.

“O halde bunun 17 Aralık’la ne tür benzerliği var?” diye soran Tayyar, Ayhan Bora Kaplan’ın ilişkili olduğu yargı ve emniyet mensuplarına “Yanarsam siz de yanarsınız” mesajı gönderdiğini öne sürdü.

AKP’li Tayyar, tüm darbe senaryolarının ise gizli tanık Serdar Sertçelik’in, yurt dışına kaçırılmasının ardından yaptığı görüşmeye dayandırıldığını söyledi.

Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“TEK BİR SİYASİNİN ADI DA İMASI DA YOK”

“Ayhan Bora Kaplan hadisesini komplo teorilerine saplanmadan, sapla samanı karıştırmadan anlatalım. Savcılık soruşturmasını tamamlamış, iddianameyi Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesi kabul etmiş, 28’i tutuklu 61 sanıklı davanın ilk duruşması 15-26 Nisan arasında yapılmış. Davanın ikinci turu bu pazartesi (20/24 Mayıs) başlıyor. Ayrıca, dosyada ‘M7’ ve ‘Ü5’ koduyla iki ayrı gizli tanık var. İddianamenin ve gizli tanık ifadelerinin hiçbir yerinde tek bir siyasinin adı da iması da yok. O halde bunun 17 Aralık’la ne tür benzerliği var?

“FİTİLİ ATEŞLEYEN AYHAN BORA KAPLAN”

Oysa Yargı ve Emmiyet merkezli 17 Aralık darbe girişimi, tümüyle siyasileri kapsayan dosya üzerinden başlatılmıştı. Özne, siyasilerdi. 280 kişinin Selam Tevhid kumpasındaki gibi dinlendiği iddiası da yalan çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması ortada. Uğur Dündar’ın sorguya katıldığı iddiasının da kuyruklu yalan olduğu anlaşıldı. Peki tantana nerden kaynaklanıyor? Fitili ateşleyen bizatihi Ayhan Bora Kaplan. İlişkili olduğu yargı ve emniyet içindeki dostlarına mesaj gönderiyor: ‘Yanarsam siz de yanarsınız.’ Ve strateji ilk duruşmada sahneleniyor. Kaplan duruşmada ‘önüme 40-50 isim kondu’ diyor ama isim vermiyor. Oysa ilk ifadesinde bu yok. 1 ay önceki bu ifade medyada da karşılık bulmuyor.

“BAZI ÖRGÜT ÜYELERİ TAKİP EDİLİRKEN OLTAYA TAKILANLAR VAR”

Ta ki yurtdışına kaçırılan gizli tanık Serdar Sertçelik’in ikinci dalga operasyonuna kadar. Sertçelik, Kaplan’ın mahkemede attığı pası gole çevirmek için Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’la yaptığı görüşme kayıtlarını yayınlıyor, Kaplan’ın saygın bir işadamı olduğunu söylüyor, siyasilerin isimlerini zikrediyor. Tüm darbe senaryoları bu gizli tanığın yurtdışına kaçırıldıktan sonra yaptığı bu görüşmeye dayandırılıyor. Bazı örgüt üyeleri takip edilirken oltaya takılanlar var elbette. Özellikle Ankara’nın çok yakından tanıdığı bir savcı ve bazı avukatlar. Bu taife telefon görüşmelerinde kendilerini güçlü göstermek için isim zikrederek bazı siyasi ve bürokratlarla samimi olduğunu anlatıp umut dağıtıyor. Dinleme kayıtlarına takılan bu mesnetsiz iddialar da soruşturmada ayıklanıyor.

“SENARYOYA MALZEME YAPILIYOR”

Gizli tanık üzerinden darbe senaryosu yazılınca dava dosyasına eklenmemiş mesnetsiz iddialar da gündeme getirilerek senaryoya malzeme yapılıyor. Akın Gürlek hadisesinde olduğu gibi. Orada Gürlek’in şahsını doğrudan hedef alan bir takip yok. Velhasıl, gizli tanığı kimlerin kaçırdığı, ifadesini değiştirmek ve siyasileri davaya bulaştırmak için kimlerin ikna ettiği belirlenirse mevzu daha iyi anlaşılır. Görüşmenin karşı tarafındaki emniyet müdürüne ayrı parantez açmak isterim. O bu tezgahın neresinde?

“MAFYA DEVELETE OPERASYON ÇEKİYOR”

Özetle… Mafya devlete operasyon çekiyor. Birileri özel hesabını görüyor. Kimileri 15 Temmuz’un içini boşaltıyor. AK Parti’nin 22 yıllık iktidarında yaşanmış tüm darbe girişimi ve muhtıralara istisnasız karşı tavır koymuş biri olarak anlatayım istedim. Kaldı ki ortada bir darbe girişimi olsaydı, hadi beni geçin, Recep Tayyip Erdoğan taş üstünde taş koymazdı."