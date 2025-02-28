AKP'li Şamil Tayyar'dan kimsenin soramadığı 'Öcalan' sorusu

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi? "diye sordu.

Şamil Tayyar "Süreç, Suriye’de PKK’ya ‘devlet hediyesi’ üretmemelidir." diyerek uyarıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da Öcalan ile yürüttüğü görüşmelerle devam eden sürecin sonunda, Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

İşte Şamil Tayyar'ın Öcalan'ın mesajının okunmasının ardandan yaptığı açıklama:

Terörist elebaşından gelen mesajın özeti:



‘Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin’



Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir.



Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 27, 2025

Terörist elebaşından gelen mesajın özeti:

Terörist elebaşından gelen mesajın özeti:

‘Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin’

Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir.

Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli.

Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir.

Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir.

Hep birlikte Türkiye kazanır.

Ancak mesele, sadece Kandil’in tasfiyesiyle sınırlı değil.

Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil’in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir.

Süreç, Suriye’de PKK’ya ‘devlet hediyesi’ üretmemelidir.

Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var.

Dileğimiz, Türkiye’ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir.

