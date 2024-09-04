AKP’li siyasetçi: Otopark ücreti ödemek istemiyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li siyasetçi: Otopark ücreti ödemek istemiyorum

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi AKP Meclis Üyesi Nazif Tunç, İBB Florya sosyal tesislerinden çıkarken, İSPark ücretini ödemek istemeyince görevlilerle tartışma yaşadı.

Ücret ödemeden çıkmak isteyen Tunç, otopark görevlilerinin izin vermemesi üzerine, “Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemek istemiyorum. Benim arabama idari işlem yapın, cezai işlem uygulayın. Büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu bir hak bu” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BU HAKKI TANIYOR

İBB Meclisi'nde alınan karara göre, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit yakınları ve gaziler İSPark'ta ücretsiz park edebilir. Ayrıca, engelli vatandaşlar yol üstlerinde 3 saat ve kapalı otoparklarda 10 saat ücretsiz park edebiliyor.

NAZİF TUNÇ KİMDİR?

1979 yılında Malatya'da doğan Nazif Tunç, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017-2024 yılları arasında AKP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcılığı ve Seçim İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. Hukukçular Derneği üyesi olan Tunç, Bakırköy'de serbest avukatlık yapmaktadır. İstanbul 2 Nolu Barosu kurucu üyesi olan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.

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