AKP'li siyasetçiden skandal Dilruba paylaşımı: Kadın işi biliyor, biraz dekolte biraz da...

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 17 gün sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu AKP ve CHP hattındaki gerilimin tırmanmasına neden oldu.

CHP lideri Özgür Özel, ilk günden beri Dilruba Kayserioğlu’na destek verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Özel’in bu tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Dilruba Kayserilioğlu’nun CHP'nin 30 Ağustos'ta protokolde ağırlanmasına tepki gösteren Erdoğan, "CHP lideri Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt veren CHP lideri Özel ise, dün yaptığı açıklamada “Sayın Erdoğan, Özgür Özel özür dilesin dedi. Ben ne için özür dileyeyim. Ben Dilruba adına özür dileyeyim. Şimdi sıra Erdoğan'da” dedi.

AKP'Lİ İSİMDEN CİNSİYETÇİ İFADELER

AKP ve CHP arasında ipler gerilirken, AKP'li Elazığ Belediyesi Meclis üyesi Murat Şerbet Dilruba Kayserilioğlu için skandal ifadeler kullandı. Sosyal medya paylaşımında, Kayserilioğlu’nun şöhret peşinde olduğunu ve AKP seçmenine hakaret ederek yükselmek istediğini öne sürdü.

Şerbet Dilruba Kayserilioğlu için, “Cehape de şöhret olmak. Biraz Ak Partiye ve seçmenine hakaret et biraz hükümeti eleştir biraz dekolte, yerin direk genel başkanın yanında şeref konuğu. Geleceğinde milletvekili adayı. Velhasıl kadın işi biliyor” ifadelerine yer verildi.

Şerbet'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de gerçekleştirilen bir sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Avukatlarının itirazı üzerine, tutukluluk halinin gözden geçirilmesi talep edildi. Bu süreçte, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayserilioğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı ve 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisine yönelik hakaretlerin çok daha ağır olduğunu belirterek, “Söylediklerimin arkasındayım. Eleştiri bir haktır, suç sayılmamalıdır” ifadelerini kullandı.