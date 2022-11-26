AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin 4,4 milyon liralık ihalesi Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin’e gitti

Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin'e ait Şirin Kardeşler Şirketi, AKP’li Üsküdar Belediye'sinin 4,4 milyon liralık ihalesini aldı.

AKP’li Belediye, Şirin’in şirketi bu ihaleyle birlikte bugüne kadar toplam 120,4 milyon lira değerinde 33 ihale vermiş oldu.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Üsküdar Belediyesi 20 Ekim’de “Açık Ve Kapalı Alanlarda Gerçekleştirilecek Etkinlikler İçin Muhtelif Gıda Ve Servis Malzemeleri Alımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

İhaleye sadece Şirin Kardeşler şirketi katıldı. AKP’li belediye ile şirket arasında 4 milyon 482 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Şirin Kardeşler Gıda Şirketi, 2015 yılından beri Üsküdar Belediyesi tarafından açılan milyonlarca lira tutarındaki ihaleleri aldı.

Üsküdar Belediyesi'nin gıda kolisi ve içecek ihalelerinin adeta abonesi olan şirket, İsmail Şirin ve İbrahim Şirin'e ait. 6 milyon lira sermayeli şirketin yüzde 50’sine sahip İsmail Şirin aynı zamanda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi ve Üsküdar eski şube başkanı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de geçmişte Ensar Vakfı’nda mütevelli heyeti üyeliği görevindeydi. Ayrıca, AKP'li belediye daha önce de bazı mülklerini yurt olarak kullanmak üzere Ensar Vakfı'na bedelsiz olarak tahsis etmişti.