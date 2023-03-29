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AKP’li Meclis üyesinden deprem istifası: İktidar sorumluluklarını yerine getirmedi

AKP’li meclis üyesi Alişan Işık iktidarın sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle istifa etti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:39
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AKP’li üye istifa etti: İktidar depremde sorumluluklarını yerine getirmedi

AKP’li Meclis üyesinden deprem istifası: İktidar sorumluluklarını yerine getirmedi
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Tunceli Belediyesi’nin AKP‘li tek Meclis üyesi olan Alişan Işık istifa etti.

Işık, istifa dilekçesinde 11 ili vuran depremlerde iktidarın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve partisi tarafından yıpratıldığını ifade etti.

Tunceli Emek Gazetesi’nin bilgilerine göre, 2019 seçimlerinde Tunceli Belediye Meclisi’nin tek AKP’li üyesi olarak faaliyet gösteren Alişan Işık istifa etti.

Işık, istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Parti kimliğim üzerinden hem toplumsal hem de kurumsal düzeyde şahsıma yönelik sistematik yıpratma faaliyetleri içerisinde bulunan kimi şahıs ve çevreler bugün gelinen noktada, partinin il ve ilçe yönetimlerinde etkin rol oynamaya, yıllardır partiye karşı faaliyet göstermemiş gibi kabul görmeye başlamışlardır.

Yönetim düzeyinde yaptığım tüm uyarılar ve sarf ettiğim çabaya karşın, bu durumun görmezden gelinmesi benim için kabul edilebilir bir durum değildir.

11 ilimizde milyonlarca insanın hayatını alt üst ederek on binlerce insanın canına mal olan büyük afet sonrası siyasal iktidarın, deprem mağduru bölgelere etkin bir müdahale gerçekleştirmekte eksik kaldığı ve iktidar sorumluluklarını yerine getirmediğini üzülerek belirtmek istiyorum.”

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