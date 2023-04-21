AKP’li vatandaş: Ekonomi çok iyi Avrupa'ya diz çöktürebiliyoruz

Editör: Murat Öztürk

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 23 gün kala röportajlar da arttı. Kanal Dünya isimli Youtube kanalının İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yaptığı röportaj gündem oldu.

Sokak röportajında bir vatandaş, ekonominin iyi olduğunu söyledi.

Vatandaş, "Avrupa'ya siz çöktürebiliyoruz." derken, başka bir vatandaş da muhabire tepki gösterdi.

Mikrofon uzatılan vatandaş "CHP'nin bölgesini çekin, bastığımız zaman üzerimize su fışkırıyor. Kimse hiçbir şey yapmadı" dedi.

Muhabirin "Ekonomi nasıl sorusuna?" sorusuna "Ekonomi çok iyi." yanıtını veren vatandaşa eşi de "Daha iyi, gerçekten çok güzel." onayladı.

Vatandaş "Avrupa'ya diz çöktürebiliyoruz, daha ne olsun. Başta böyle bir hükümet olursa Amerika'ya da diz çöktürür, Makron'a da diz çöktürür. Makron'un hayalleri suya düştü." şeklinde konuştu.

Araya giren başka bir vatandaş "Bırak şimdi yalanlarını, yaşın kaç senin? O kuyrukları unuttunuz" diyerek araya girdi.