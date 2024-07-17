AKP ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi. Mecliste ötenazi krizi

Başıboş sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" şu sıralarda meclisteki komisyonda görüşülmeye devam ediyor. Kamuoyunda tartışmalara sebep olan kanun düzenlemesi siyasi partiler arasında da keskin görüş ayrılıklarına ve yer yer sözlü kavgalara neden oldu.

AKP tarafından getirilen söz konusu teklif ile alakalı görüşmeler sürerken teklifin daha büyük bir salonda görüşülmesi teklifi CHP’den geldi.

AKP REDDETTİ KOMİSYON KARIŞTI

CHP’li Grup Başkanvekili Murat Emir görüşmenin daha büyük bir salonda yapılması hakkında “Salonda yer yok, hayvan hakları savunucuları içeri alınmıyor, böyle bir kanun yapılacaksa tartışmalara herkesin tanık olması lazım, daha geniş salona geçilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu teklif AKP tarafından kabul görmedi. Teklifin reddedilmesi üzerine komisyonun toplandığı salonda kavga çıktı. AKP ve CHP’li vekiller arasında çıkan kavga dakikalarca sürerken kameralar da o anlarda kayıttaydı.