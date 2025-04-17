AKP'li vekilden inanılmaz savunma! 810 milyon dolarlık hurda dinozorlara sahip çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) denetim görüşmeleri, AKP ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan Ankapark tartışmasıyla gerildi.

AOÇ MÜDÜRÜNDEN BORÇ AÇIKLAMASI

Nefes'ten Nisanur YIıdırım'ın haberine göre Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, ABB'nin 27 Mart 2025 itibarıyla kuruma 265 milyon 706 bin TL borcu olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından, komisyon toplantısına AKP'li vekilin teklifi damga vurdu.

'CHP'Lİ ÜYELER ÖDESİN' ÇIKIŞI

AOÇ müdürünün açıklamasının ardından ardından söz alan AKP Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, “Mansur Yavaş Bey’in bu 265 milyon TL’yi ödemesi için CHP’li üyelerin özellikle ricacı olmasını istiyorum” diyerek gündem olacak tartışmaları başlattı.

DENİZ YAVUZYILMAZ'DAN DİNOZOR HATIRLATMASI

CHP Zonguldak Milletvekili ve Gölge Kabine üyesi Deniz Yavuzyılmaz ise borcun 2015 yılına ait olduğuna hatırlattı ve konuyu Ankapark'ın sert bir dille AKP’li vekile yanıt verdi. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

“801 milyon dolar harcayıp kaderine terk ettiğiniz Ankapark’tan söz edelim. Bu para, bugünün kuruyla 30 milyar 518 milyon TL. Bu ne demek biliyor musunuz? 1 milyar 380 milyon adet asgari ücret maaşı, 5 milyar 535 milyon adet emekli maaşı demek. Oyuncak dinozorlara bu kadar düşkünlük neden? 801 milyon doları dinozorlara vermek hangi akla hizmet eder? Bu milletin vergileriyle oyuncak dinozor alınır mı?"

AKP’Lİ VEKİL DİNOZORLARI SAVUNDU İMAMOĞLU'NA SATAŞTI

AKP Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un Ankapark’ı hararetli savunması ise dikkatlerden kaçmadı. “810 milyon dolarlık dinozor bu ülkeye değer katacaktı. Avrupa’nın en güzel parkı olabilirdi ama siz engellediniz. Park sizin yüzünüzden kapandı” ifadelerini kullanan Özsoy, Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'na sataştı.

YAVUZYILMAZ: CEVABINI ALIYORLAR

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, tartışmayı sosyal medya hesabından da paylaştı. Yaptığı açıklamada şunları kaydetti: