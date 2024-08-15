AKP’li vekile ait madeni cezalar bile durduramıyor. Vadiyi zehirlediği belgelendi

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu şirketin işlettiği maden ocağı bakanlığın ceza vermesine rağmen zehir saçıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde bulunan kurşun, çinko ve bakır madeninin çevresinden aldığı su numuneleri ile yaptığı incelemeler sonucunda bölgenin maden faaliyetleri nedeniyle kirlendiğini tespit etti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Alagöz Maden’e çevreyi kirlettiği gerekçesi ile 464 bin 585 lira para cezası verdi. Ceza tutanağında “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atıksu vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan madenin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle geçen yıl da Alagöz Maden’e 54 bin 783 lira para cezası verildi.

BÖLGE HALKI “FELAKET YAŞANACAK” UYARISI YAPTI

Bölge halkı, madenin bölgenin ana su kaynağı olan Derin Dere’yi yıllardır kirlettiğine dikkat çekerek “Çevre felaketi” uyarısı yaptı.

Madenin atık su havuzunun tamamen dolduğunu ve patlamak üzere olduğunu belirten bölge halkı şunları söyledi:

“Maden çalışması nedeniyle dere ve dereyi besleyen su kaynakları siyah renge döndü. Tüm bunlar yaşanırken Alagöz maden firması kapasite artırımı için ÇED Sürecine gitti ve şuan da patlamak üzere olan Atık Depolama Havuzunu 10 kat büyütmek istiyor. Yaklaşık 2 milyon 200 metre küp alana çıkarmak ve su kaynaklarının üstüne inşa etmek istiyor. Ayrıca bu kapasite artırımı Doğankent, Tirebolu, Görele ve Çanakçı ilçelerini kapsıyor. Bu ilçelerde ki su kaynaklarında galeri ve pasa alanları talep ederek tüm su kaynaklarını tehdit ediyor”

KAMUDAN İHALELER ALDI

AKP’li Alagöz, daha önce kamudan aldığı ihaleler ile dikkat çekmişti. Alagöz’ün sahibi olduğu şirketlerden Keymen İlaç, Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satmıştı. Kamudan yaklaşık 43 ihale alan şirketin kasasına toplam 1 milyar 800 milyon lira girdiği öğrenildi.