Türkiye'ye gelip Almanya'dan şikayet eden gurbetçilerle fena dalga geçildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye gelip Almanya'dan şikayet eden gurbetçilerle fena dalga geçildi

Almanya mı pahalı? Yoksa Türkiye mi? Sosya medya paylaşımı yapan bir kişi hem eski gurbetçi hem de yeni gurbetçi rolünü üstlenip, Almanya'da yaşamaktan şikayetçi olan gurbetçiyi Tİ'yi aldı. İşte o paylaşım.

Almanya'nın enflasyonu yıllık yüzde 2,2...Türkiye'nin yıllık enflasyonu temmuzda aylık 3,23, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,78...İşte bu durumda hangi ülkede yaşayanlar hayat pahalılığından yaşam standartından şikayetçi olabilir. Cevap belli.

İşte bir sosyal medya kullanıcısı, yüzde 2,2'lik enflasyon bulunan Almanya'da yaşayıp da bu ülke yaşamaktan şikayetçi olan gurbetçileri ti'ye aldı. Yeni ve eski gurbetçi rolüne soyunan sosyal medya kullanıcısı çektiği videoyla bakın nasıl dalga geçti.

İşte o videodaki konuşmalar:

-İş buldum dayı

-Anlatma bak gelecekler sonra

-Aylık 3000 bin euro maaş

-Gelirler maaşımızdan keserler

-4 ay oldu geleli Almanya'ya

-Yemin ediyorum bu tam gurbetçi ya

-Para ağacı var evet

-Oğlum yeni geldim, belli etme

-Bebek bezi bedava,

-Bedava olduğunu söyleme,

-Şişeleri makineye atıyorsun sana para veriyor.

-Bak ben 50 yıldır buradayım. Kemseyi anlatmıyorum.

-Yıllık 6 hafta izin

-Bak yalan söyle bak hepsi buraya gelir

-Çoğu şey bedava barada zaten

-Tavuk yiyoruz de. Her gün tavuk yiyoruz de.

-Et yok et yok de pahalı de

-Maaşımızdan kesecekler gelsinler.

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