AKP'li vekilin damadı 12 yılda 117 ihale aldı

Eski AKP milletvekilinin damadı AKP’li belediyelerden 2011 yılından bu yana toplam ihale bedeli 173 milyon 726 bin 136 TL olan 117 ihale aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'li vekilin damadı 12 yılda 117 ihale aldı

AKP’li belediyelerin ihaleleri AKP’li isimlere gitmeye devam ediyor.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan, 2011 yılından bu yana Beykoz, Fatih, Güngören Kağıthane, Sultangazi, Ümraniye, Küçükçekmece, Zeytinburnu olmak üzere AKP’li belediyelerden 117 ihale aldı.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre; Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Fatih Belediyesi 23 Ağustos 2023’te “Kültür Gezileri Organizasyonu Hizmet Alımı” adı altında ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye 2 şirket katıldı.

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8 Eylül 2023’te açıklanan ihaleyi 1 milyon 1350 bin 450 TL’ye A-Z Reklam Basım Şirketi aldı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin sahibi bir dönem Eminönü Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü yapan ve 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir belediye başkan aday adayı olan ancak seçilemeyen Fatih Bolcan aynı zamanda eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın da damadı.

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Bolca’nın şirketi Beykoz, Fatih, Güngören Kağıthane, Sultangazi, Ümraniye, Küçükçekmece, Zeytinburnu olmak üzere AKP’li belediyelerden milyonlarca değerinde ihaleler aldı. Bolca’nın 2011 yılından bu yana kamudan aldığı 117 ayrı ihalenin bedeli 173 milyon 726 bin 136 TL.

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