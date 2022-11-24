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AKP'li vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden hapis cezası

AKP’li Milletvekili Emine Zeybek’in eşi emekli Savcı Faruk Sarıoğlu hakkında Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin dosyasından birine bakan meslektaşına rüşvet teklif ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Sarıoğlu'na 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:52
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AKP'li vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden hapis cezası

AKP'li vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden hapis cezası
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Erzurum'da 2016 yılında düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da olduğu 6 kişi tutuklandı.

Bu tutuklamadan bir hafta sonra Mehmet Zeki Fidan’ın avukatı Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a gelerek Savcı Faruk Sarıoğlu ile görüştü.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre; Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti. Sarıoğlu burada meslektaşının bu avukatlarla görüşüp görüşemeyeceğini sordu. Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıoğlu, “Sen bunu kimseyle paylaşma. Boşuna beni de lekelersin. Ben zaten senin bu teklifi hoş karşılamayacağını onlara söyledim” dedi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

İlerleyen günlerde ise Faruk Saroğlu meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı. Daha sonra soruşturma savcısının şikayetiyle konu yargıya taşındı.

Faruk Sarıoğlu’nun yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde başlandı. Savcı Faruk Sarıoğlu’nun, ”Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamaya çalıştığı” belirtilerek 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Sarıoğlu'na önce 6 yıl hapis cezası verdi, cezasını rüşvetin teşebbüs aşamasında kalması ve sabıkasız geçmişini göz önünde bulundurarak 2 yıl 6 aya indirdi.

SORUŞTURMASI SÜRERKEN AKP'Lİ VEKİLLE EVLENDİ

Faruk Sarıoğlu hakkında yürütülen soruşturma devam ederken AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ile evlendi.

Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerden olduğunu aktaran Sarıoğlu, emekli olmasının nedeninin yaptığı evlilik olduğunu savunmuştu.

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ghost
25.11.2022 01:01
vahşi kapitalizm, heryol mübah paraya hücum . değerler yozlaşınca dikiş tutmaz kısaca cürümüşlük  
 
Asker
25.11.2022 00:36
Ülkenin çivisi çıkmış.  
 
VatandaşMustafa
25.11.2022 00:15
Rabbim gerekeni gerektiği zaman elbette yapacaktır.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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