AKP’li Veysel Demirci'ye ihale üstüne ihale. Milletvekili aday adayı olmuştu

2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP'den Elazığ Milletvekili aday adayı olan ancak, aday gösterilmeyen iş adamı Veysel Demirci, milletvekili olamasa da milyonluk ihaleler aldı.

3 MİLYARLIK BİR İHALE DAHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) İçmesuyu ve Atıksu Daire Başkanlığı’nın Mersin Pamukluk Barajı içme suyu ishale hattı için açtığı yaptığı ihalede, 2 milyar 953 milyon 204 bin TL’lik değer belirlendi.

5 firmanın katıldığı DSİ ihalesi 3 milyar 199 milyon 999 bin 999 TL’lik teklif veren Demirci’nin sahibi olduğu şirket ile ortağına gitti.

İŞTE O İHALELER

Üstlendiği milyarlık ihalelere bir yenisini daha ekleyen AKP’li Veysel Demirci'nin şirketinin, kamudan aldığı bazı ihaleler şu şekilde:

- BOTAŞ’ın 3 milyarlık Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçeleri Faz-2 Doğalgaz Boru Hattı işi

- DSİ'nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti

- AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 320 milyonluk içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge yapım işi

- Bingöl maden rezervlerinin 2 milyarlık liralık işletme ihalesi

- 49 milyon 494 bin TL’lik Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ihalesi

- Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu

- Konya Karaman Ayrımı Karayolu

- Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi