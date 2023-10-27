AKP'li Yayman Erdoğan'ı ikinci Atatürk ilan etti. Yağcılıkta zirve yaptı

AKP Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet’in 100. yılı için yapılacak etkinliklerin yetersiz olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyet’in kurucusu isimsiz kahramanları anarak başlayan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Atatürk’ün koyduğu hedefleri hayata geçiren liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek Erdoğan’ı ikinci Atatürk ilan etti.

Yayman, "Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Erdoğan'dır. Dolayısıyla Erdoğan, ikinci Atatürk'tür." dedi.

"ERDOĞAN İKİNCİ ATATÜRK’TÜR"

Yayman “Atatürk bugün yaşasaydı ben iddia ediyorum ki o da Cumhurbaşkanı’mızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk’tür ve Türkiye’nin 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine varması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ İDDİALAR"

Kamuoyunda “AKP’nin Cumhuriyet’in 100. yılına özel çok program yapmadığına” yönelik iddialar olduğunu kaydeden Yayman, “Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i sizlerin istismarına asla bırakmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; bir partinin, bir zümrenin, bir sınıfın tekelinde değildir. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; 85 milyonun ortak değeridir ve bu konular siyaset üstü konulardır. Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır” dedi.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’ SLOGANIYLA ÖVÜNDÜ

Hüseyin Yayman, Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir isim verdiklerini ve “Yüzüncü yıl, Türkiye Yüzyılı olacaktır” dediklerini belirterek, Türkiye’nin gelecek hedeflerine çok daha emin, kararlı adımlarla ilerleyeceğini söyledi. “Ben, Cumhuriyetimizle, onun değerleriyle gurur duyuyorum çünkü benim hikayem Cumhuriyet’in çocuklarının hikayesidir” diyen Yayman, Cumhuriyet’in kimsesizlerin kimsesi olduğunu dile getirdi.