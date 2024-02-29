AKP'li yazar Sema Maraşlı'dan kadınlara uyarı: Belediye başkan adayı yakaladığına sarılıp, öpüyor

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li yazar Sema Maraşlı'dan kadınlara uyarı: Belediye başkan adayı yakaladığına sarılıp, öpüyor
İsim vermeden "bir belediye başkan adayını" hedef alan AKP'li yazar Sema Maraşlı, "Dikkat Bu Bir Uyarıdır! Hanımlar, "Bir Belediye Başkan Adayına" denk gelirseniz lütfen dikkat edin! Yakaladıklarına sarılıyor, öpüyorlar” dedi.

AKP'li yazar Sema Maraşlı, isim vermeden "bir belediye başkan adayını" hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara uyarıda bulunan Maraşlı, “Hanımlar, "Bir Belediye Başkan Adayına" denk gelirseniz lütfen dikkat edin! Yakaladıklarına sarılıyor, öpüyorlar.” dedi.

Maraşlı ayrıca, “Siyasetçilere sarılıp öpmek dinen caiz mi acep?” diye de sordu.

Maraşlı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Dikkat Bu Bir Uyarıdır! Hanımlar, "Bir Belediye Başkan Adayına" denk gelirseniz lütfen dikkat edin! Yakaladıklarına sarılıyor, öpüyorlar. Haksızlık etmeyelim bazen de kadınlar sarılıp öpüyor, tesettürlü kadınlardan da sarılıp öpen var. Siyasetçilere sarılıp öpmek dinen caiz mi acep? Siyasetçilerin halkı bu kadar kucaklaması da tamamen algı operasyonu. Halk bizi çok seviyor. İyi de her parti adayını öpen bir halk var. Bu halk kimi çok seviyor?"

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