AKP’li yöneticiler Mehmet Şimşek’in kapısına gitti. İlettikleri mesaj ortaya çıktı

Yeni ekonomi yönetiminden kaygılanan AKP'li yöneticiler Mehmet Şimşek’e durumu ilettiler, Şimşek olumlu sonuçlarının yakında alınacağını söyledi.

AKP’li yöneticiler Mehmet Şimşek’in kapısına gitti. İlettikleri mesaj ortaya çıktı

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu‘nun haberine göre; faizlerin artmasıyla birlikte gelecek süreçte “yatırımların durmasından endişelenen” bazı yöneticilerin, “Faizler artınca yatırımcı risk almak istemeyebilir. Paralarını faizle değerlendirerek risksiz yatırıma yönelebilir.

Böyle yatırımcılar da bir işyerinde işçi çalıştırmak yerine işçi çıkarmayı ve kârını artırmayı hedefleyebilir. Böyle olduğunda işsizlik artar. İşsizlik özellikle büyükşehirlerde büyük bir sorun haline dönüşebilir” görüşünde olduğu iddia edildi.

AKP’Lİ YÖNETİCİLET BU KAYGIYI MEHMET ŞİMŞEK’E İLETTİ

AKP’li yöneticilerin bu kaygılarını Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’e de ilettiği, Şimşek’in ise “Sıkı tedbirler alıyoruz. Uyguladığımız politikanın sonuçlarını yakın zamanda görürüz, olumlu sonuçlar alacağız” diyerek “mevcut faiz politikasından yana tavrının altını çizdiği” belirtiliyor.

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BÜYÜKŞEHİR KAYGISI

AKP’li kaynaklar, özellikle büyükşehirlerde en büyük sorunun “ekonomi” olduğunu söylerken, bahsettikleri işsizliğin baş göstermesi halinde bunun büyükşehirlerdeki seçimleri yakından etkileyeceğini vurguluyor.

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