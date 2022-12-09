İYİ Partili Hüseyin Örs yumruklu saldırıda yaşananları anlattı. Meclis’i yumruk atma yeri görüyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AKP'li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs’ü aradığını söyleyerek konuştuklarını yazdı.

Saymaz, yazısına "Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçen salı demokrasi adına kara bir gün geçirdi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Parti Trabzon Hüseyin Örs’ün kafasına ölümcül bir yumruk attı. Örs’ün, aldığı darbeden ötürü kalp ritmi bozuldu. Acilen kaldırıldığı hastanede elektroşokla ölümden döndü." hatırlatmasını yaparak başladı.

“O gün ne oldu?” sorusuna Örs şu yanıtı veriyor:

Ümit Beyaz konuşuyor. AK Partinin sıralarından sataşma oldu. Meclis başkanı oturumu kapattı. Ümit Bey kürsüde… Laf atılıyor. Ümit Bey bir şeyler diyor. Biraz elektriklendi. Baktım iş uzayacak. Alpay'la (Özalan) tartışıyor. Alpay'ın yanına gittim. “Etmeyin, eylemeyin” dedim, tuttum onu. Hiçbir sıkıntı yok. Zafer Işık arkadan fırladı. Arka sırada oturuyordu bu, bana yumruk atan. Bir celallendi…

Saymaz’ı “Ne dedi?” sorusuna ise Örs şöyle diyor:

“Bizi az buldunuz” gibi, hareketlendi. Espiriyle karşılık, “Bizi mi döveceksin lan!” dedim. Araya girdiler. Bu bağırmaya başladı. Öyle bir celalleniyor ki, ben oradan ayrıldım. Yumruk atmadım, bir şey etmedim. Geldim bu tarafa. AK Partili arkadaşlar da vardı. “Sakin ol” dediler. O ara “Dan!” diye!

İŞTE DEVAMINDA SORULAN SORULAR VE YANITLAR:

HİÇ GÖRMEDİNİZ DEĞİL Mİ?

Hiç görmedim. Sonradan televizyondan gördüm.

YUMRUK NEREYE GELDİ?

Tam alnıma geldi. Alnım açıldı. Meclis revirine gittik. Isparta Milletvekilimiz Aylin Cesur kalp rahatsızlığım olduğunu söyleyince EKG yaptılar. Doktor devreye girdi. Apar topar ambulans çağırıldı. Bu gibi durumlarda kalp pilimin devreye girmesi lazımdı, girmedi. Hastaneye getirdiler. Elektroşok uyguladıktan sonra kalbim ritmi normale döndü. Biraz sıkıntılıydı. Önce damar yolu açtılar, ilaç verdiler ama o beni normalde döndürmedi.

KALP KRİZİ OLDU MU?

Evet, göğsüm ağrıdı çok.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE NE HİSSETTİNİZ?

Üzüldüm. İnsani ilişkileri iyi olan bir arkadaşınızım. Meclis’te de öyleyim. Böyle bir şeyin içerisinde, yumruk yiyen olsam dahi konu olmaktan üzgünüm. Ama şu var: biz Meclis’te konuşuyoruz. 250’den fazla konuşma yapmışım. Neyi konuşmuşum? Trabzon’u, yöreyi, çevre sorunlarını, fındığı ve çayı konuşmuşum, önerge vermişim. Ve hep yapıcı eleştirilerde bulunmuşum. Benim yapım öyle. Bu arkadaş üç defa konuşmuş. Meclis’i yumruk atma yeri görüyor. Biz milletin derdine çare bulma yeri diye görüyoruz.

O ÖFKEYİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ? UZAKTAN KOŞUYOR, GELİYOR VE DOĞRUDAN VURUYOR.

Onu görünce ürperdim. Dedim ki, sanki hasımız. Bunlar kafaya koymuş, bunu anladım. Başkasına da yapabilirdi. Çünkü bir şey yok ortada. Küfür yok, bir şey yok.

ZAFER IŞIK’I TANIR MISINIZ?

Meclis’te herkesle merhabalaşırım. Zaman zaman “Trabzonspor iyi gidiyor, kötü gidiyor” gibi şeyler söyler. Öyle samimiyetimiz yok.

ÖZÜR DİLEME OLDU MU?

Yok yok. Asıl Sakarya’da üniversite hocası varmış. Ayıp bir şey ya

EBUBEKİR SOFUOĞLU, IŞIK’A “ELİNE SAĞLIK” DEDİ.

Bir vaka o adam. AKP döneminde bir akademisyenin ifadesine bak. Nasıl yetiştiğine, nereden geldiğine bakılmalı. Öyle bir kafa yapısı olabilir mi! Sosyolojik bir hadise o aslında. Akademisyenmiş. Ona şaşırıyorum. Beni tanımaz, bilmez. Onun konuşması beni daha üzdü. Böyle bir şey olur mu! Kendim de akademisyenim. Bir akademisyen böyle bir şey diyebilir mi ya! Böyle bir mantalite olabilir mi? Buna öğrenci ve sınıf teslim ediyoruz. Tez yaptırıyoruz. Olacak şey değil.

IŞIK’IN “ÖZÜR DİLEMİYORUM” DEMESİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

“Özür dilemeyeceğim” diyen birisi, Meclis’i yumruk atma yeri olarak gören biridir. Ben millete hizmet etme yeri diye görüyorum. Çok üzüntülüyüm.

TEDAVİ

Hastanedeyim. Yarın (bugün) yine tetkiklerim var. Dinlenmeye ihtiyacım var. Yumruk atan arkadaşla ilgili yasal işlemlerin yapılabilmesi için Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz’a vekalet verdim. Su. duyurusunda bulunmak istiyorum. Görüntüleri görünce… Elinde yüzük var. O yüzük geldi, bana vurdu. Aleti o. Alnım açıldı.

BU ÖLÜMCÜL BİR YUMRUK…

Baktığın zaman, Mike Tyson gibi geliyor.

Devamında Örs, Revirde EKG çekilmese eve giderdim. O zaman çok sıkıntıya sokardı beni. Zaten çok acele etti doktor. Hemen acilde müdahale ettiler. Elektroşok yaparak döndürdüler beni. Şu çok önemli: Çok sahip çıkanlar oldu Türkiye’nin dört bir tarafından, başka partilerden… Bu olaylara insanlar prim vermedi. Sadece ve sadece troller kaldı.” Dedi. M

AK Parti “Geçmiş olsun” demesi ama özür dilememesini değerlendiren Örs, Özür dilese bir şey olmazdı ki. İnsan özür dilemeyi de bilmeli. Zaten bu, Meclis’teki olaylarda hep başta olan biri. Kavga döğüşün içinde. Meclis’in yaptırım uygulaması lazım.Türkiye’nin dört bir tarafından, her partiden o kadar çok insan aradı ki, şaşırdım ben de. O bana moral verdi. İnsanların anarşiye, kaba kuvvete refleksi oluştu. Türkiye için de iyi oldu. Olay benim için kötü oldu ama vatandaşın şiddete karşı çıktığının göstergesi oldu bu tepkiler.” Şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye çıktığı sırada AKP’li milletvekilleri ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. Aranın ardından tartışma, yumruklaşmaya vardı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık arasında yumruklaşma oldu. Örs’ün Işık’ın elindeki yüzük nedeniyle başından yaralandığı öğrenildi. Örs yere düştü. Işık’ın elindeki yüzük sonucu Örs’ün kafasından yaralandığı öğrenildi. Örs itişmeler sırasında yere de düştü. Bu sırada kalp spazmı geçirdiği kaydedilen Örs hastaneye kaldırıldı.