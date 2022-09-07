Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in iddialarıyla birlikte gündeme bomba gibi düşen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Taşkesenlioğlu‘nun eşi Ünsal Ban ile birlikte satın aldıkları iddia edilen lüks yatını vergi kaçırmak için Türkiye yerine Malta’ya kayıt ettirdiği ileri sürülmüştü.

Ünsal Ban polise verdiği ifadede adı geçen ‘Lüks yat’ı eşi Taşkesenlioğlu’yla birlikte aldıklarını söyledi. Ancak Taşkesenlioğlu bu iddiayı kabul etmedi.

“YATIN SAHİBİNE SORUN”

TELE 1’den Egehan Erkün‘ün ulaştığı Taşkesenlioğlu, “İddialarla ilgili basına konuşmuyorum. Hepsiyle hukuk önünde hesaplaşacağım. Bu soruyu yatın sahibine sorun benimle ilgisi yok.” yanıtını verdi.

“BOŞANMA DAVASIYLA İLGİLİ KONUŞMAYACAĞIM”

Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban ile ilgili “Ünsal beyle yakın zamanda bir görüşmeniz oldu mu? Kendisini ziyaret edecek misiniz” sorusunu ise “Boşanma davamla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim” diye yanıtladı.

ÜNSAL BAN TUTUKLANMIŞTI

Ünsal Ban, Peker’in iddiaları ardından Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ünsal Ban adliyeye ilk sevk edilişinde ev hapsi kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.