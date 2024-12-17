AKP'liler o bakandan rahatsız! Partide 'Vitrinimizi kaybediyoruz' endişesi

Türkiye’de son dönemlerde sağlık sektöründe yaşanan sorunlar, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine göreve gelen Kemal Memişoğlu ile de çözüme kavuşmadı. Özellikle “yenidoğan çetesi” skandalı, Memişoğlu’na yönelik eleştirilerin daha da artmasına yol açtı.

TBMM’DE GERGİN ANLAR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Bakan Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı sunum sırasında tansiyonu yüksek bir konuşma gerçekleştirdi. Sunumu sırasında sık sık “istifa” sloganlarıyla karşılaşan Memişoğlu, yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (Fotoğraf:AA)

ERDOĞAN’DAN HAREKETE GEÇİN TALİMATI

AKP kaynaklarına göre, özellikle hastanelerde yaşanan randevu krizinin çözülememesi ve yenidoğan çetesi skandalı, AKP tabanında da rahatsızlık yarattı. Sağlık hizmetlerini “partinin vitrini” olarak tanımlayan kaynaklar, “Bu vitrin elden gidiyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sağlık sistemindeki aksaklıkların çözülmesi için kurmaylarına kesin talimat verdiği öne sürülüyor.

Muhalefetin yoğun “istifa” çağrılarına karşın, Memişoğlu’nun şimdilik görevden alınmadığı, ancak ilk Kabine revizyonunda değişikliğin gündemde olduğu belirtiliyor.