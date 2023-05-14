AKP'liler sandıkta TİP'lilere saldırdı

İstanbul Fatih’te sandığa iki kişi girmelerine izin verilmeyen AKP’lilerin TİP üyesine saldırdığı iddia edildi.

AKP'liler sandıkta TİP'lilere saldırdı

Editör: Sami Gürel

Bugün Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak üzere milyonlarca vatandaş sandığa gitti.

Seçimle birlikte ilginç haberler, saldırılar ve kavgalar da gündeme geliyor. İstanbul’un Fatih ilçesinde, TİP üyelerine saldırı gerçekleştiği ortaya çıktı.

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün sosyal medya hesabından saldırıyı duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin AKP’li olduğunu söyleyen Doğan Ergün sandığa iki kişi girmelerine izin verilmeyen AKP’lilerin TİP üyesine saldırdığını söyledi.

Ergün şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’te bir arkadaşımız sandığa iki kişi girmeye çalışan AKP’lileri engelledi. Tutanak tutturduk.

Sonra arkadaşımıza saldırı oldu ama istediklerini yapamadılar.

Saldırı, darp hiç fark etmez, sizin hilelerinize izin vermeyeceğiz.”

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