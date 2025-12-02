Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, geçen hafta Türkiye’ye giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, 2013'te başlayan çözüm sürecinde AKP'nin kurduğu akil insanları heyetinde yer alan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, terör örgütü SDG'nin Komutanı Mazlum Abdi'nin önümüzdeki ay Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirebileceğini iddia etti.

Welat TV'nin haberinde "Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu" olarak anılan İlham Ahmed'in de bu ziyaret katılacağı öne sürüldü.

Fakat bu iddia, henüz Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından resmen teyit edilmedi. Terör örgütünden de bu yönde bağlayıcı bir açıklama yok.

İddialara göre bu ziyaret, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak bir görüşmeyi ve mart ayında SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın devamı niteliğindeki yeni bir mutabakatın hazırlanmasını da içerecek.

TIKANAN MÜZAKERE SÜRECİ

Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ardından Şam HTŞ kontrolüne geçmişti. Suriye'nin yeni yönetimiyle SDG'nin entegrasyonuna ilişkin görüşmeler yürütülse de somut ilerleme sağlanamıyor.

Ankara ve Şam, SDG yöneticisi Abdi’yi süreci yavaşlatmakla suçluyor. SDG 'federal sistem' taleplerini gündeme getirirken Türkiye ve Şam da SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmasını istiyor. Abdi, Ekim ayında Şam yönetimi ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack ile yaptığı görüşmede, askeri konularda "kısmi mutabakata" varıldığını açıklamıştı.

Abdi, konuya ilişkin demecinde, “Askeri katılım konusunda anlaşma sağlandı. Detaylarda pürüz çıkma ihtimali olsa da genel olarak uzlaşı mevcut” demişti.