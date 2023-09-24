AKP'nin aklı başına tarımda yeni geldi. Tam 22 yıl sonra harekete geçme kararı aldılar

Ekonomik krizle beraber artan akaryakıt, gübre, fide fiyatları tarımsal üretimi sekteye uğrattı.

Çiftçiler artan maliyetler ve yetersiz destekler altında ezilirken, tarımda ihracatçı konumundaki Türkiye birçok üründe ithalat yapmaya başladı.

22 YILDIR TARIM SAYIMI YAPILMIYOR

Tarımda sağlıklı politika yapılması için çok önemli olan ve 10 yılda bir yapılması gereken tarım sayımı 22 yıldır yapılmıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sayımı için 22 yıl sonra adım atıldığını açıkladı.

Yumaklı, yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında ‘Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol’ün imzalandığını bildirdi. Tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirten Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretimle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağını vurguladı.

Yumaklı, Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için altyapı hazırlıkları yürüttüklerini, ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayarak, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi.

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, “TÜİK ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak ‘Türkiye Yüzyılı’nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız’’ dedi.

İLK OLARAK ARAZİLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Genel tarım sayımının ilk aşamasında, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek. Ayrıca soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak, ön tarama faaliyetleri, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacak. İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler ve sahadan derlenerek elde edilecek veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

‘TARIMDA YAŞANAN SORUNLARIN BİR NEDENİ SAĞLIKSIZ VERİLER’

CHP’li Ömer Fethi Gürer Ağustos ayında, 2001 yılından bu yana yapılmayan tarım sayımının ne zaman yapılacağına dair soru önergesi vermişti. Önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt vererek Genel Tarım Sayımının, 2016-2025 yıllarını kapsayan on yıllık program dönemi içinde, tarım sayımında kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yürütülmesinin planlandığını açıklamıştı.

Gürer, “Tarımda yaşanan sorunların bir nedeni sağlıklı veriler olmamasıdır. Ülkede bağ ve bahçe olarak görülen çok yer bu özelliğini yitirdiği halde bağ bahçe olarak görülmektedir.1980 yılında 28 milyon hektar olan tarım arazisi bazı kaynaklarda 23 milyon hektar olarak yer alırken bazı kaynaklarda 1980 yılı verilerine rastlanmaktadır. Tarım tümü ile kapsamlı bir biçimde mevcut durumunun fotoğrafı alanda yerinde ve kontrolle açığa çıkarılmalıdır. Tarımda yaşanan sorunlarda veri yetersizliği sürekli sorun oluşturmaktadır” diye konuştu.