AKP'nin aklı başına tarımda yeni geldi. Tam 22 yıl sonra harekete geçme kararı aldılar

Tarımda plansızlık ve ekonomik krizle beraber artan maliyetler üreticileri zorluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 yıldır yapmadığı ve 10 yılda bir yapılması gereken tarım sayımı için TÜİK ile protokol imzalandığını duyurdu.

AKP'nin aklı başına tarımda yeni geldi. Tam 22 yıl sonra harekete geçme kararı aldılar

Ekonomik krizle beraber artan akaryakıt, gübre, fide fiyatları tarımsal üretimi sekteye uğrattı.

Çiftçiler artan maliyetler ve yetersiz destekler altında ezilirken, tarımda ihracatçı konumundaki Türkiye birçok üründe ithalat yapmaya başladı.

22 YILDIR TARIM SAYIMI YAPILMIYOR

Tarımda sağlıklı politika yapılması için çok önemli olan ve 10 yılda bir yapılması gereken tarım sayımı 22 yıldır yapılmıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sayımı için 22 yıl sonra adım atıldığını açıkladı.

screenshot-15.jpg

Yumaklı, yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında ‘Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol’ün imzalandığını bildirdi. Tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirten Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretimle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağını vurguladı.

Yumaklı, Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için altyapı hazırlıkları yürüttüklerini, ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayarak, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi.

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, “TÜİK ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak ‘Türkiye Yüzyılı’nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız’’ dedi.

screenshot-17.jpg

İLK OLARAK ARAZİLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Genel tarım sayımının ilk aşamasında, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek. Ayrıca soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak, ön tarama faaliyetleri, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacak. İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler ve sahadan derlenerek elde edilecek veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

‘TARIMDA YAŞANAN SORUNLARIN BİR NEDENİ SAĞLIKSIZ VERİLER’

CHP’li Ömer Fethi Gürer Ağustos ayında, 2001 yılından bu yana yapılmayan tarım sayımının ne zaman yapılacağına dair soru önergesi vermişti. Önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt vererek Genel Tarım Sayımının, 2016-2025 yıllarını kapsayan on yıllık program dönemi içinde, tarım sayımında kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yürütülmesinin planlandığını açıklamıştı.

Gürer, “Tarımda yaşanan sorunların bir nedeni sağlıklı veriler olmamasıdır. Ülkede bağ ve bahçe olarak görülen çok yer bu özelliğini yitirdiği halde bağ bahçe olarak görülmektedir.1980 yılında 28 milyon hektar olan tarım arazisi bazı kaynaklarda 23 milyon hektar olarak yer alırken bazı kaynaklarda 1980 yılı verilerine rastlanmaktadır. Tarım tümü ile kapsamlı bir biçimde mevcut durumunun fotoğrafı alanda yerinde ve kontrolle açığa çıkarılmalıdır. Tarımda yaşanan sorunlarda veri yetersizliği sürekli sorun oluşturmaktadır” diye konuştu.

tarim-asdr-cover.jpg

İlgili Haberler
Çiftçi canından bezdi meyve ağaçlarını kökünden söktü. 300 gramı geçen sene 34.5 TL'ydi bu sene 48 TL
Tarıma destek şart. Çiftçiler her türlü zorluğa rağmen üretmeye çalışıyor
Çiftçinin yetiştirdiği ürün para etmiyor mahsul ağaçta kaldı. Geçen sene kilosu 40 TL'ydi
Çiftçinin borcu 436 milyar liraya ulaştı
Üreticide 11 lira markette 40 lira. Üretici artık işin içinden çıkamıyor
Türkiye'de hayvancılık işte böyle bitti: Hayvan satıp hayvan besliyoruz
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva
Cakşır otu şifa kaynağı mı Şifalı Bitkiler
Cakşır otu şifa kaynağı mı
İşte arpacığın bilinmeyenleri Sağlık
İşte arpacığın bilinmeyenleri