AKP'nin Anayasa Komisyonu bugün Saray'da toplanıyor

'Terörsüz Türkiye' süreci ile birlikte yeniden ülke gündemine oturan 'yeni anayasa' tartışmalarında bugün yeni bir aşamaya geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa çalışmaları için 10 hukukçu görevlendirdiğini duyurmuştu.

KOMİSYON İLK TOPLANTISI

Anayasa Komisyonu adı altında bir araya gelen isimler, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'daki Beştepe Külliyesi'nde toplanacak. Bugünkü görüşme aynı zamanda komisyonun ilk toplantısı da olacak.

Cevdet Yılmaz dışında komisyonda yer alan isimler ise şöyle:

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu

AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

Serap Yazıcı Özbudun, yakın zamanda Gelecek Partisi'nden AKP'ye geçmişti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekimde attığı adımlar sonrası DEM Parti ve AKP'nin de katılımı ile 'Terörsüz Türkiye' sürecine girilmişti.

Süreçte, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, örgütün feshedilerek silah bırakma çağrısı önemli dönüm noktalarından olmuştu. Öcalan'ın çağrısı 27 Şubat'ta DEM Parti İmralı Heyeti tarafından okunmuştu.

Terör örgütü PKK, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile silahlı mücadeleyi sonlandırdıklarını açıklamıştı. Örgütten yapılan açıklamada yer alan bildiri, 5-7 Mayıs'ta gerçekleşen kongrede karar altına alındığı biliniyor.

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