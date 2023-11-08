AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi

Seçmen şunu istiyor, insanlar böyle siyasete çok müdahil olan profil istemiyorlar. Mansur Bey'in önceki anketlerle şimdiki anketlerdeki düşüşe baktığımız zaman da onların anketleriyle bizim anket ve saha raporu örtüşmüş oluyor. Onlar da biliyorlar düşüşün ne kadar olduğunu."