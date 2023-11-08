AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için öne çıkan ismi açıkladı.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 1

AA'nın haberine göre, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlendiği Anadolu Sohbetleri programına katıldı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 2

Yerel seçimlere hazırlandıklarını anlatan Özcan, bu hazırlıklar çerçevesinde de saha raporları, bilimsel veriler, anketler eşliğinde mevcut belediye başkanlarından vatandaşların memnuniyetini, seçmenin kendilerinden beklentilerini ölçtüklerini belirtti.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 3

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, dün "Seçimleri biz büyük oranda kazanacağız" şeklinde açıklaması olduğunu ifade eden Özcan, kendilerindeki veri ve saha raporlarının seçim sonuçlarını öyle göstermediğini söyledi.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 4

Özcan, "AKP döneminde biz 30 büyükşehrin arasında 10'uncu sırada devretmişiz Ankara'yı yatırım oranında, hizmet oranında. Şimdi Ankara geçen sene 26'ncı sıraya düştü, bu sene de 27'nci sırada. 'Biz şöyle Cumhuriyetçiyiz, şöyle Atatürkçüyüz' diyorlar. Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefler ne, bunların yaptıkları ne?" dedi.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 5

Yerel seçim çalışmalarında aday belirleme süreciyle ilgili de konuşan Özcan, şöyle devam etti:
"Bizim derdimiz, isimden ziyade seçmen bizden ne istiyor, ne bekliyor, AKP'den, Cumhur İttifakı'ndan. Aday profili olarak nasıl bir aday görmek istiyor? Bunların şekilleri yaptığımız anketlerde de çıkıyor.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 6

Seçmen şunu istiyor, insanlar böyle siyasete çok müdahil olan profil istemiyorlar. Mansur Bey'in önceki anketlerle şimdiki anketlerdeki düşüşe baktığımız zaman da onların anketleriyle bizim anket ve saha raporu örtüşmüş oluyor. Onlar da biliyorlar düşüşün ne kadar olduğunu."

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 7

Özcan, belediye başkan adaylığı konusunda AKP'de İstanbul ve Ankara'da çok isimlerin olduğunu, yerel dinamikte de isimlerin bulunduğunu dile getirerek, "Vatandaş daha çok yerel bazda, dokunabileceği adaylar istiyor" ifadesini kullandı.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 8

"Adayın Ankaralı olması gerekiyor mu?" şeklindeki soruya Özcan, "Ankette o da çıkıyor." cevabını verdi. Özcan, Ankaralıların, ilçesinin, büyükşehrinin, hükümetinin, Cumhur İttifakı'yla, AKP'yle olduğunda "Burada daha büyük senkronizasyon ve hizmet gelir" dediğini aktardı.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 9

Özcan, "Büyükşehir belediyesi için hangi ismin öne çıktığı" sorusunu da, "Turgut Altınok Bey bir açıklama yaptı, potada var. Tek Turgut Bey değil, bizim bütün ilçe belediye başkanlarımız bu işe dahildir" diyerek yanıtladı.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 10

Kim aday olursa olsun seçimleri rahatlıkla kazanabileceklerini ifade eden Özcan, "Bir çalışma programı, plan, disiplin hazır. 15 Aralık'ta açıklandı diyelim, 16'sında belediye başkanı adayımızın yapacağı programlar, ilçe belediyelerimizin yapacağı programlar hepsi hazır" diye konuştu.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 11

Genel Merkezin sahadaki raporları örtüştürdüğünü belirten Özcan, "Büyükşehrin kararını, istişarelerimiz ilçelerimiz, illerimiz yapar. İki merkezin oluşturduğu heyet var. Son nihayetinde Cumhurbaşkanı'mız bu kararı verecek" dedi.

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AKP'nin Ankara adayı belli oldu. İl başkanı isim verdi 12

Özcan, büyükşehir belediye başkanı adaylarının açıklanmasının Gazze'deki yaşanan olaylardan dolayı ertelendiğini bildirerek, "Normal şartta aralık ayına sarkıtmadan kasım ayında 30 büyükşehri açıklama durumu vardı. Ama çalışmalarımız biraz gecikti. Aralık ayına da bırakmadan belki büyükşehirleri önceden Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayabilir" diye konuştu.

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