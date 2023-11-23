Mansur Yavaş’tan Akşener ziyareti sonrası kritik açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Yavaş’ın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Sedat Aksallı ve Burak Akburak karşıladı. Yavaş ile Akşener’in görüşmesi 30 dakika sürdü. Görüşme sonrası Yavaş’ı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Oktay Vural ve Burak Akburak uğurladı. Akşener, Yavaş’ın karşılanması ve uğurlanmasında yer almadı.

SADECE NEZAKET ZİYARETİ DEDİ

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, “Bugün sayın Genel Başkanımızın İYİ Parti Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e selamlarını getirdim. Bu kadar. Kendisinin selam ve sevgisini ilettim kendisine. Bundan sonra bir gelişme olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. İçerik olarak bir şey iletme durumunda zaten değildim çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim. Daha sonrasını herhalde parti kurulları gerek görürlerse bir açıklama yaparlar. Nezaket ziyareti” dedi.

“O KONULARA HİÇ GİRMEDİM BENİM ÖYLE BİR YETKİM YOK TALEP ETME YETKİM DE YOK”

Yavaş, yerel seçimlerde Akşener’in kendisini destekleme konusunda herhangi bir değerlendirmesinin olup olmadığı sorusu üzerine “O konulara hiç girmedim. Benim öyle bir yetkim de yok talep etme yetkim de yok. Ben sadece yeni seçilen Sayın Genel Başkan’ın selamlarını ilettim o kadar” diye yanıtladı.

Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Akşener’in bir görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin sorulan soruya; “Artık onu kendileri karar verir, sizi bilgilendirirler” yanıtını verdi.

Yavaş, 13 Kasım Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmişti.