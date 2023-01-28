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AKP'nin avukatına Yalova Belediyesi'nden büyük kıyak

AKP'ye geçen Yalova Belediyesi, AKP'nin avukatı Burhanettin Sevencan'a 402 bin TL'lik ödeme yapıldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:23
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AKP'nin avukatı Burhanettin Sevencan'a Yalova Belediyesi'nden büyük kıyak

AKP'nin avukatına Yalova Belediyesi'nden büyük kıyak
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Yalova Belediyesi, hukuki danışmanlık hizmeti almak için 10 Ocak’ta ihale düzenledi. Belediyeye bağlı Hukuk İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihalenin yöntemi, “İhaleleri istenilene verme aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemi oldu.

Yalnızca bir kişiden teklif alınması itibarıyla rekabet ortamının sağlanmadığı ihalenin sözleşmesi, 24 Ocak’ta imzalandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi Üyesi AKP’li Mustafa Tutuk’un yönetimine geçen Yalova Belediyesi’nin, ihale kapsamında alacağı hukuki danışmanlık hizmetinin süresi, bir yıl olarak belirlendi. Hukuki danışmanlık hizmeti alınacak kişinin ise “AKP’nin avukatlarından” Burhanettin Sevencan olduğu bildirildi. Sayıştay’ın kamu idarelerine yönelik, “Bünyelerinde hukuk birimi bulunmasına karşın dışarıdan hizmet yoluyla hukuki danışmanlık alımı yapıyorlar” tespitini anımsatan hizmet alımı kapsamında Sevencan’a, 402 bin TL’lik ödeme yapıldı.

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