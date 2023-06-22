AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe dev zam. Oy verenler eğleniyor musunuz?

Seçimden sonra ekmek zammı için şehirler sıraya girdi. İlk zam Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapıldı. Ekmek gelen zamla 10 liraya çıktı. Kayseri sıraya girmişti. Orada da zamlandı. Bingöl'de yapılan ekmek zammının ardından Bursa'dan da zam haberi geldi. AKP'nin kalesi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 200 gramlık ekmek 5 liradan yüzde 50 zamlanarak, 7,5 liraya çıkartıldı. İşte o haberle ilgili sosyal medya paylaşımı şöyleydi:

"Bursa'da ekmeğe zam geldi. Bursa Osmangazi'de 5 TL'den satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7,5 TL'ye yükseldi."