AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe dev zam. Oy verenler eğleniyor musunuz?

AKP'nin kalelerinde ekmeğe zam birer geliyor. Son zam haberi Bursa'nın Osmangazi ilçesinden geldi. Ekmek bakın kaç liraya çıktı

AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe dev zam. Oy verenler eğleniyor musunuz?

Seçimden sonra ekmek zammı için şehirler sıraya girdi. İlk zam Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapıldı. Ekmek gelen zamla 10 liraya çıktı. Kayseri sıraya girmişti. Orada da zamlandı. Bingöl'de yapılan ekmek zammının ardından Bursa'dan da zam haberi geldi. AKP'nin kalesi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 200 gramlık ekmek 5 liradan yüzde 50 zamlanarak, 7,5 liraya çıkartıldı. İşte o haberle ilgili sosyal medya paylaşımı şöyleydi:

"Bursa'da ekmeğe zam geldi. Bursa Osmangazi'de 5 TL'den satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7,5 TL'ye yükseldi."

bursa-zam2223.jpg

İlgili Haberler
Seçimden sonra ilk ekmek zammı geldi. AKP’nin kalesinde ekmeğe yüzde 25 zam
Ekmek zammı seçim sonrasına bırakıldı iddiası. 7-8 lira olacak
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı Güncel
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı
Belçim Bilgin'den şaşırtan evlilik açıklaması Magazin
Belçim Bilgin'den şaşırtan evlilik açıklaması
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar Güncel
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar
Rusya’da yolcu otobüsü otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü Dünya
Rusya’da yolcu otobüsü otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü
Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu. Uzmanı açıkladı Sağlık
Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu. Uzmanı açıkladı
Kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrikada yangın Güncel
Kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrikada yangın
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi