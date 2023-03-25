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AKP'nin eski vekili askerlere el kaldırdı hakaret edip suçladı

AKP eski milletvekili Mazhar Bağlı, askere el kaldırıp, hakaret etti. Videoda Mehmetçik o anları kamera altına alırken Mazhar Bağlı yaşananlarla ilgili askerleri suçladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:39
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AKP'nin eski vekili askerlere el kaldırdı hakaret edip suçladı

AKP'nin eski vekili askerlere el kaldırdı hakaret edip suçladı
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OdaTV'nin haberine göre, nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bir yol uygulaması sırasında görevli jandarmalarla kavga etti.

Jandarmaların aracını durdurup kendisini yere yatırdıklarını iddia eden AKP eski Milletvekili Mazhar Bağlı'nın jandarmalara hakaret ettiği görüldü. Mazhar Bağlı'nın "Jandarmalar yalan söylüyor, kaçtığım falan yoktu" sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde üstü başı toz toprak içinde olan Mazhar Bağlı'nın bağırdığı jandarma komutanının "Elini kolunu indir, sen jandarmaya böyle bağıramazsın" sözlerine Mazhar Bağlı, "Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun?" diye sordu. "Kaldıramazsın" cevabı alan Mazhar Bağlı, "Kaldırırım hem de nasıl kaldırırım" dedi.

Başka bir askerin araya girip "Eski milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, Jandarmaya böyle mi davranılır" demesi üzerine Mazhar Bağlı ve yanındaki kişilerin Jandarmalara hakaret edip üzerlerine yürüdükleri görüldü. 

Kendisini görüntüleyen Jandarma'ya "Sana göstereceğim" diyen Mazhar Bağlı şunları söyledi:

"Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil başkası adına burada gelip eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin eski milletvekiliyim. Eski rektörüm. Kendi arabamla giderken hiçbir gerekçe yokken beni durdurup yere yatırdılar. Yalan söylüyorlar hiç kaçtığım yok. Şu üstüme başıma bakın. Ben bunu jandarmaya ödeteceğim."

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