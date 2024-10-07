AKP'nin ittifak ortağın HÜDA PAR'dan 'İsrail ile ticaret' çıkışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin ittifak ortağın HÜDA PAR'dan 'İsrail ile ticaret' çıkışı

AKP'nin ortağı HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e yaptığı petrol sevkiyatının derhal durdurulmasını istedi. Yapıcıoğlu'nun bu açıklaması, "Türkiye'den İsrail'e ticaret devam ediyor mu?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Orta Doğu'yu adeta kan gölüne çeviren İsrail'e karşı Türkiye'nin ticari ilişkilerini tamamen kesip kesmediği tartışılırken, Azerbaycan'ın petrol firması SOCAR'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol gönderdiğine dair iddialar yeniden gündeme geldi.

Özellikle İsrail'in son dönemde gerçekleştirdiği suikastlar ve hava saldırılarıyla artan petrol sevkiyatı iddialarına, iktidar ortaklarından HÜDA PAR net ifadelerle destek verdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Unutulmamalıdır ki o insanların üzerine 1-2 tonluk bombaları atan uçaklar akaryakıtla çalışıyor. Türkiye toprakları üzerinden Siyonist rejime akaryakıt sevkiyatına mutlaka ama mutlaka son verilmelidir" dedi.

"Azerbaycan, SOCAR şirketi aracılığıyla Türkiye üzerinden İsrail'e yakıt göndermektedir," diyen HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz da şunları söyledi:

"Uluslararası anlaşmalar olabilir, başka şeyler olabilir. Fakat bu uçakların yakıtı Türkiye üzerinden gidiyorsa herkes oturup bir daha düşünmeli. Hem İsrail'in yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyeceğiz hem de onlara yakıt yollayacağız. Burada çelişki var. Petrol sevkiyatı derhal durdurulmalıdır."

İslam ülkelerinin yaptığı yardımlar sayesinde İsrail'in ayakta kaldığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin Kürecik ve İncirlik üslerini derhal kapatması gerektiğini söyledi.

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