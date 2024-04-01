AKP'nin kalesi Adıyaman'da CHP nasıl kazandı? CHP'li başkan Abdurrahman Tutdere açıkladı

31 Mart’taki yerel seçimlerde Adıyaman’da beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Oyların sayımıyla birlikte, CHP’nin bu kentte tarihi bir başarı elde ettiği görüldü.

AKP’Lİ ZİYA POLAT’A KARŞI YÜZDE 12 FARK

CHP’li Abdurrahman Tutdere, 51 bin 299 oy alarak Adıyaman’ın yeni belediye başkanı oldu. Tutdere, en yakın rakibi AK Partili Ziya Polat’a yüzde 12’lik bir fark attı.

CHP ADIYAMAN’DA NASIL KAZANDI?

CHP, 47 yıl sonra Adıyaman Belediyesi’ni yönetmeye başladı. Adıyaman’da CHP’nin seçimi nasıl kazandığı merak konusu haline geldi.

ABDURRAHMAN TUTDERE’DEN AÇIKLAMA

CHP Adıyaman Milletvekili ve yeni belediye başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim zaferini şu sözlerle açıkladı: “Gençlerin ve kadınların büyük desteğini aldım. Parti tabanlarının tam desteği vardı. Hiçbir odak veya kesimle temasım ya da talebim olmadı. Halkın en büyük güç olduğuna inandım ve bu felsefeyle hareket ettim.

Kampanyamızda bu başarıyı getiren bir memleket meselesi olduğunu vurguladık. Cumhur İttifakı, AKP-MHP birlikte Adıyaman’da yarıştı. Diğer partiler de aday çıkardı. Buna rağmen bir kenetlenme oldu ve biz kazandık.”

2019 SEÇİMLERİ VE AK PARTİ’NİN DURUMU

2019 yerel seçimlerinde CHP, Adıyaman’da aday göstermemiş ve Saadet Partisi adayını desteklemişti. O seçimde AK Parti adayı 65 bin oy alarak kazanmıştı. Ancak 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Adıyaman’daki oy sayısı 28 bine düştü.

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.

Siyaset yaşamı 1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

27. dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.