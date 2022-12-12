AKP’nin kalesi Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 4 bini üniversite mezunu 18 bin başvurdu

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon önlenemez hale gelen yoksulluk ve işsiz sayısına etki etti ve artışlar yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nın İŞKUR’un üzerinden açtığı ilana yapılan başvurulara yönelik veriler, işsizliğin ulaştığı korkutan boyutu ortaya çıkardı.

Urfa ve Adıyaman’da açılan temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına, 13 bini üniversite mezunu olmak üzere 82 binin üzerinde başvuru yapıldı. CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bilimsel konularda yarışması gereken üniversite mezunu gençler, temizlik görevlisi olmak için yarışıyor” ifadelerini kullandı.

ON BİNLERCE BAŞVURU

Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi, 26 kişilik de güvenlik görevlisi kadrosu açtı. Temizlik görevlisi kadrosuna toplam 18 bin 552 yurttaş başvurdu. Başvuranlardan 3 bin 949’unun üniversite mezunu olduğu bildirildi. Güvenlik görevlisi kadrosuna yönelik açılan 26 kişilik kadro ise 2 bin 462 başvuru aldı. Başvuranların 949’unu üniversite mezunları oluşturdu.

Benzer bir tablo Urfa’da da yaşandı. Urfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişinin başvurduğu belirtildi. Kentteki 120 kişilik güvenlik kadrosuna yapılan başvuru sayısı ise 5 bin 910 oldu. Başvuranlar içindeki üniversite mezunu sayısı ise bin 503 ile ifade edildi.

CHP’Lİ TUTDERE: MUTFAKTA ET YERİNE DERT KAYNIYOR

Bölgedeki işsizliğin ve yoksulluğun ulaştığı içler acısı tablonun ortaya konulduğunu vurgulayan CHP’li Tutdere, şunları kaydetti:

“Vatandaşın mutfağında et yerine dert kaynıyor. Üniversite mezunu gençler iş bulamıyor, babalar eve çocukları uyuduktan sonra gidiyor. Bir yanda işsizlik azaldı diye gerçeklerle bağdaşmayan veriler açıklayan TÜİK, bir yanda temizlik veya güvenlik görevlisi olabilmek için umutla bekleyen on binlerce yurttaş… Ne yazık ki üniversite mezunu işsizler, evine ekmek götüremeyen anne babalar, iş bulamadığı için intihar eden yurttaşlar AKP iktidarı döneminde ülkemizin en acı gerçeği haline geldi. AKP iktidarı, haktan ve gerçek hayattan kopuk siyasetiyle gündemi ne kadar değiştirmeye çalışırsa çalışsın yurttaşlarımızın tek gündemi işsizlik ve yoksulluk.”