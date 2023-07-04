AKP'nin kalesinde çiftçi tarlasındaki mahsulünü toplamadı

Bursa’da geçtiğimiz yıl 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 liranın altında kalınca maliyelerini karşılamadı. Tarladaki ürününü toplayamayan üretici çileklerin çürümesini izledi.

AKP'nin kalesinde çiftçi tarlasındaki mahsulünü toplamadı

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl tarladan kilogramı 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 lirayı geçmedi. Üretim maliyetlerinin karşılanmaması sonucu Bursa’da çiftçiler ürünlerini toplayamadı.

Tarlada kalan çileklerin çürümesini izleyen çiftçiler, bazılarını kendileri tüketmek için topladı. Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için birazını topladıklarını söyledi.

"MALİYETİNİ KURTARMIYOR"

Ellerindeki çileklerin üretim maliyetlerini çıkarmadığı için tarlada kaldıklarını söyleyen Hatice Sakarya, “Geçen sene 18 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl 5 liradan başladı. Biz misafirimiz geldiği için tarlada bulunması için üretiyoruz. Eş dosta yolluyoruz. Akşama kadar ekmek parası çıkarsa çıkar" dedi.

Sakarya "Bizlerden geçti, daha devam edemem. Toplama maliyetlerini karşılamıyor. Bu tarla bir yevmiyeyi bile çıkarmaz. Emeğimize yazık, çapası zor. Gücümüz yok poşet çileği de yapamıyoruz. Ben yazın geliyorum kışın Bursa’dayım. Tarlamızın meyvesine kıyamıyoruz. Bıraksak orman oluyor. Bu nedenle kendi yiyeceğimizi çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

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