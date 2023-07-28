AKP'nin kalesinde ekmeğe büyük zam

Amasya'da 3 liradan satılan ekmeğin fiyatı yaklaşık yüzde 67 zamla 5 liraya çıktı.

AKP'nin kalesinde ekmeğe büyük zam

Amasya’da 3 liradan satışa sunulan ekmeğin fiyatına tam yüzde 66.66 zam geldi. Ekmek Amasya'da 5 TL oldu.

EKMEK 5 TL OLDU

Amasya’da 3 liradan satışa sunulan 200 gr ekmeğin fiyatı yüzde 66.66 zamla 5 liraya yükseldi. Amasya’da 3 lira olan 200 gr ekmek, 27.07.2023 tarihi (bugün) itibari ile 210 gram olarak üretilerek 5 liradan satışa sunulacak.

İSTANBUL'DA DA EKMEĞE ZAM GELMİŞTİ

İstanbul'da halk ekmek fiyatlarına da zam geldi.

Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.

Kepekli ekmek fiyatı 5 lira olurken tost ekmeği ise 20 TL oldu.

l.png

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Silahlı saldırıda yaralanan gençten acı haber Güncel
Silahlı saldırıda yaralanan gençten acı haber
Bir günde 32 Türk firması iflas etti. Aralarında Hacı Sayid Gıda, Asdin Tekstil ve Detur da var Ekonomi
Bir günde 32 Türk firması iflas etti. Aralarında Hacı Sayid Gıda, Asdin Tekstil ve Detur da var
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: İşte Top 10 Teknoloji - Otomotiv
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: İşte Top 10
İslam Memiş altında kopacak fırtınaları açıkladı. "Sakın ha bunu yapmayın" diyerek uyardı Güncel
İslam Memiş altında kopacak fırtınaları açıkladı. "Sakın ha bunu yapmayın" diyerek uyardı
Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı. Yeni atananlar aynı üniversite mezunu Güncel
Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı. Yeni atananlar aynı üniversite mezunu
Komşularının kavgasını ayırmak isterken 14 yerinden bıçaklandı Güncel
Komşularının kavgasını ayırmak isterken 14 yerinden bıçaklandı