AKP'nin kalesinde ekmeğe büyük zam

Amasya’da 3 liradan satışa sunulan ekmeğin fiyatına tam yüzde 66.66 zam geldi. Ekmek Amasya'da 5 TL oldu.
EKMEK 5 TL OLDU
Amasya’da 3 liradan satışa sunulan 200 gr ekmeğin fiyatı yüzde 66.66 zamla 5 liraya yükseldi. Amasya’da 3 lira olan 200 gr ekmek, 27.07.2023 tarihi (bugün) itibari ile 210 gram olarak üretilerek 5 liradan satışa sunulacak.
İSTANBUL'DA DA EKMEĞE ZAM GELMİŞTİ
İstanbul'da halk ekmek fiyatlarına da zam geldi.
Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.
Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.
Kepekli ekmek fiyatı 5 lira olurken tost ekmeği ise 20 TL oldu.