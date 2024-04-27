Zehra Güneş'in paylaştığı fotoğraf olay oldu. Sosyal medya sallandı

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş'in paylaştığı fotoğraf olay oldu. Sosyal medya sallandı
Sakatlığı nedeniyle İtalya'daki fizik tedavi merkezinde çalışmalarını sürdüren Zehra Güneş, yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin en çok konuşulan sporcularından biri olan milli voleybolcu Zehra Güneş, omzundaki sakatlığı nedeniyle İtalya'daki fizik tedavi merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Zehra Güneş, Türkiye'den uzakta olmasına rağmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

VakıfBank'ın yıldız oyuncusu bu sabah yeni bir paylaşıma daha imza attı.

Güneş, "Günaydın" diye yazarak sabah kahvaltısında yediklerinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşım kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce yorum yazıldı.

Zehra Güneş'in formunu nasıl koruduğu da kahvaltıda yedikleriyle ortaya çıkmış oldu.

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