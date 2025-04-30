AKP’nin kalesinde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi! On binler Başakşehir'de...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam ediyor.

AKP'NİN KALESİNE ON BİNLER AKIN ETTİ

Mitingin ilki kayyum atanan Şişli'de ikincisi ise Beylikdüzü'nde düzenlendi. On binlerin akın ettiği mitingde yeni adres AKP'nin İstanbul içindeki kalesi olarak gösterilen Başakşehir'de düzenleniyor.

Miting için binlerce on binlerce yurttaş alanda toplanıyor.