AKP’nin kalesinde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi! On binler Başakşehir'de...

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AKP’nin kalesinde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi! On binler Başakşehir'de...

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Başakşehir ile devam ettiriyor. Miting için binlerce yurttaş alana toplanmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam ediyor.

AKP'NİN KALESİNE ON BİNLER AKIN ETTİ

Mitingin ilki kayyum atanan Şişli'de ikincisi ise Beylikdüzü'nde düzenlendi. On binlerin akın ettiği mitingde yeni adres AKP'nin İstanbul içindeki kalesi olarak gösterilen Başakşehir'de düzenleniyor.

Miting için binlerce on binlerce yurttaş alanda toplanıyor.

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