AKP'nin kalesinde simit 10 lira oldu. Zammın tarihi açıklandı

AKP'nin kalelerinden biri olarak gösterilen Bursa'da 7.50 TL’den satılan 100 gram simidin 1 Temmuz’dan itibaren 10 TL’ye satılacağı açıklandı.

AKP'nin kalesinde simit 10 lira oldu. Zammın tarihi açıklandı

Sputnik'in haberine göre, AKP'nin kaleleri arasında gösterilen Bursa'da simite dev zam geliyor.

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, dev zamla ilgili olarak "Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7.50 TL’ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti içerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık" diye konuştu.

Erdal Pınar "Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir…

Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğal gaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

01.07.2023 Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7.50 TL’den satılan 100 gram simit 10 TL’den satılacaktır." dedi.

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