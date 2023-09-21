AKP'nin kalesinde suya zam geldi. Vatandaş isyan etti

Halktv'nin haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere suya zam kararı aldı. Toplantıda, AKP’li belediyenin iştiraki BUSKİ’nin raporu gerekçe olarak yayımlandı.

Raporda uygulanan su ve atık su fiyat tarifelerinde güncellemeye gereksinim duyulduğu, kurumun işletme mecburi giderlerini önemli derecede artış göstermesi sebebiyle 1 Ekim'den itibaren yapılacak endeks okumalarında, su bedellerine yüzde 19 oranında artış yapılması gerektiği açıklandı.

Suya istenen yüzde 19’luk zam, CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık, AKP ve MHP’nin oylarıyla meclisten geçti. Zamlı tarife 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

"EV HAPSİ GİBİ HAYAT"

Büyükşehir belediyesinin, BUSKİ’nin zam kararı almadan önce meskenler için uyguladığı tarife şöyleydi:

12 metreküp altı içme su fiyatı 12,19 TL, 12 metreküp üst içme su fiyatı 23,16 TL, 12 metreküp altı atık su fiyatı 3,05 TL, 12 metreküp üstü atık su fiyatı 5,79 TL.

Yüzde 19'luk zam sonrası 12 metreküp altı içme su fiyatı 14,50 TL, 12 metreküp üst içme su fiyatı 27,56 TL, 12 metreküp altı atık su fiyat 3,62 TL, 12 metreküp üstü atık su fiyatı 6,89 TL oldu.

Yapılan zamma isyan eden bir emekli "Bunlarda vicdan yok. Güne her gün zamla başlayıp zamla yatıyoruz. Artık geçinmeyi bırakın açlıktan ölmemek için yiyoruz. Marka ürünleri geçin en ucuzunu alıp tüketiyoruz. Ev hapsi gibi bir hayat sürüyoruz. Kapıdan dışarı adım atmaya korkuyoruz" dedi.