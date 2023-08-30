AKP'nin kalesinde taksi ücreti İstanbul'u bile solladı. İndi-bindi 80 TL

Hükümet bütçe açığını kapatabilmek için akaryakıt zamlarını seriye bağlarken, bu artışlardan ulaşım sektörü de etkileniyor. Birçok kentte taksi ücretlerine yüksek oranda zamlar yapılırken, Rize'de taksi ücret tarifesi İstanbul'u solladı.

AKP'nin kalesinde taksi ücreti İstanbul'u bile solladı. İndi-bindi 80 TL

Karar'ın haberine göre, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ulaşım sektörünü de vurdu. "Benim aracım yok. Benzin ve motorine zam gelse bana ne diyenler" de artık zamların kendilerini de etkilediğini kavramaya başladı. Toplu ulaşımdan sonra taksi tarifeleri de zamlandı.

Rize'de taksi hizmeti veren esnaflar için önemli bir duyuru yapıldı, yeni taksimetre ücret tarifeleri yürürlüğe girdi.

Buna göre, indi bindi ücreti 80 TL, taksi açılış ücreti 50 TL, taksiyi 1 dakika bekletmek de 3 TL oldu.
15 Haziran 2023 tarihinde yapılan güncellemeyle, açılış ücreti 33 TL, bir kilometre ücreti 13 TL, kısa mesafe ücreti (1300 metreye kadar) ise 50 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca, bir dakikalık bekleme ücreti de 2 TL olarak uygulanıyordu.

İSTANBUL'DAN PAHALI

İstanbul'da ise 2023 Ağustos ayının ilk günlerinde alınan kararla taksi açılış ücreti 12.65 TL'den, 19.17 TL'ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL'den 12.89 TL'ye çıkarılmıştı. İstanbul'da taksi indi bindi ücreti de 70 TL olarak belirlenmişti.

"RİZE'DE TAKSİLER, LİMUZİN OLMUŞ"

İYİ Partili Meclis Üyesi ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de taksiler, limuzin olmuş! Rize'de yaşam şartları ve trafik yoğunluğu sanki İstanbul'dan daha ağır. İstanbul taksimetre açılış 19,17 TL Rize taksimetre açılış 50 TL. SONUÇ: Toplu taşıma yasası yapılmadığı taktirde, her il kendi sazını çalıyor" ifadelerini kullandı.

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