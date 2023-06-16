AKP'nin kurucu isminden Abdüllatif Şener hakkında bomba iddia

Kemal Albayrak, CHP'den istifasını açıklayan Abdüllatif Şener'in iktidar partisinin Erdoğan'dan sonraki lideri olabileceğini açıkladı.

AKP'nin kurucu isminden Abdüllatif Şener hakkında bomba iddia

AKP’den ayrılarak CHP’ye katılan ve son olarak CHP'den istifa edip Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklayan Abdüllatif Şener hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi.

AKP'nin kurucu isimlerinden Eski AKP Milletvekili Kemal Albayrak, iktidar partisinin içinde Erdoğan’ın yerine Abdüllatif Şener’i düşünen isimlerin olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN SAĞLIK NEDENİYLE BIRAKABİLİR"

TELE1'de Ülkü Çoban'ın sorularını yanıtlayan Kemal Albayrak, önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Albayrak, Erdoğan'ın sağlık nedenleriyle görevi bırakabileceğinin ve bu durumda AKP'nin kurucusu olan Abdüllatif Şener'in genel başkan olarak atanabileceğinin AKP içinde konuşulduğunu ifade etti.

“BEN İNANMIYORUM, ANCAK...”

Albayrak'ın konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

"Şöyle bir anlayış da var ama ben inanmıyorum. Bunu AK Partili bazı arkadaşlar söyledi. Tayyip Bey'in ayrılacağı konusu gündeme geliyor. Sağlık sorunları veya bir boşluk oluşursa, Abdüllatif Bey'in o pozisyona getirilebileceğini düşünenler var. Ben inanmıyorum, ancak böyle bir düşünceye sahip olanlar da tabii ki var. Ancak ben kesinlikle böyle bir ihtimal vermiyorum."

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