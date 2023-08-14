AKP'nin Meclis'e soktuğu HÜDA PAR bile zamlara başkaldırdı

AKP listelerinden Meclis'te 4 vekille temsil hakkı bulan HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, yapılan ÖTV zamlarına tepki göstererek deprem harcamalarının bütçede karşılığını oluştururken fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını belirtti.

KAYNAK: AA
AKP'nin Meclis'e soktuğu HÜDA PAR bile zamlara başkaldırdı

HÜDA PAR'ın Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. olağan kongresine katılan Parti Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşmasında 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere 3 ana hedefle girdiklerini söyledi.

Bunlardan ilkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, ikincisinin partisinin mecliste temsil edilmesi, üçüncüsünün de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesi olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, bu 3 hedefin de gerçekleştiğini anlattı.

Yapıcıoğlu, il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere daha güçlü gireceklerini dile getirdi.

"GEREKİRSE SERVETTEN VERGİ ALINMALI"

Ekonomi politikasında özellikle seçimlerden sonra bir farklılaşma ve değişiklik olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, deprem bölgelerine yapılan harcamaların bir yerden karşılanması gerektiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, bunu karşılarken, bütçede karşılığını oluştururken fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda yapılan o dur. Eğer siz çok fazla kazanandan çok vergi alırsanız, az kazanandan az vergi alırsanız gelir dağılımındaki adaleti biraz daha sağlamış olursunuz. Uçurumu daraltmış olursunuz. Çok kazanandan çok vergi alın. Az kazanandan az vergi alın.

Vergi mevzuatları basitleştirilmeli, vergilerin sayısı azaltılmalı, deprem gibi büyük çaplı afetler yaşadığımızda da bu memleketin kaymağını yiyen bu memleketin havasını, suyunu, toprağını, iş gücünü, enerjisini kullanarak çok büyük para kazanan insanlar bu gibi zamanlarda onlar daha fazla elini taşın altına koymalı, gerekirse servetten vergi alınması yoluna gidilmeli."

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