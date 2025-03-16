AKP'nin moralini yerle bir eden anket! Kimse tahmin etmiyordu…

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin moralini yerle bir eden anket! Kimse tahmin etmiyordu…

ORC Araştırma Şirketi, 05-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinde CHP yüzde 33 ile birinci parti olmayı sürdürürken AKP yüzde 30,4 ile ikinci parti konumunda yer aldı. Zafer Partisi ise MHP’ye çok yaklaştı. İşte detaylar…

Ekonomik krizin getirdiği hayat pahalılığı karşısında vatandaşlar zor zamanlar geçirirken, muhalefet kanadında erken seçim hazırlıkları sürüyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, il il gezerek mitingler düzenlerken anket şirketleri de olası bir seçimde kimin kazanacağını tahmin edebilmek için vatandaşlara sorular yöneltiyor.

AKP, CHP'NİN GERİSİNDE!

ORC Araştırma Şirketin 05-14 Mart tarihleri arasında yaptığı son güncel anketini kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlarda CHP yüzde 33 ile birinci parti olmaya devam etti.

AKP ise son genel seçimden bu yana oylarının yüzde 6 oranında düşürdü. Son genel seçimde yüzde 36.06 oy alan AKP bu pazar seçim olsa oyların sadece yüzde 30.04'ünü alabiliyor.

ZAFER PARTİSİ’NDE SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Anket sonuçlarında sürpriz parti ise Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın tutuklanmasından sonra tepkiler sebebi ile Zafer Partisinin oylarında ciddi bir yükseliş oldu. Vatandaşlara 'bu pazar seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz?' diye sorulduğunda 'Zafer Partisi' diyenlerin oranı yüzde 5.1 oldu.

MHP ise yüzde 5.3 oranında kaldı. Zafer Partisi ile MHP arasındaki fark artık sadece yüzde 0.2 oranında.

Partilerin oy oranları şu şekilde,

CHP: 33.0

AKP: 30.04

DEM: 7,5

MHP: 5.3

ZAFER: 5.1

YRP: 4.1

İYİ PARTİ: 3.8

TİP: 2.4

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